X Factor 2025 | scelti i quattro finalisti A Napoli la sfida decisiva
Super ospite Laura Pausini. I giochi sono fatti: X Factor 2025 ha scelto i suoi quattro finalisti al termine di una semifinale da record. Giovedì 4 dicembre, dalle 21.00, rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo si contenderanno la vittoria live da Piazza del Plebiscito a Napoli, in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8. Ogni giudice porta in finale un proprio talento: Paola Iezzi con rob, Jake La Furia con DELIA, Francesco Gabbani con PierC e Achille Lauro con eroCaddeo. Ospite speciale della serata conclusiva sarà Laura Pausini. In semifinale si è invece fermata la corsa di tellynonpiangere e TOMASI. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle ha celebrato una puntata all’insegna della grande musica, aperta da una performance della DJ Brina Knauss accompagnata dai 23 elementi dell’orchestra di X Factor. 🔗 Leggi su 361magazine.com
