X Factor 2025 parla catanese | Delia Puglisi e Roberta Scandurra volano in finale

La finale di X Factor 2025 vedrà in gara due artiste provenienti dalla provincia di Catania: Roberta Scandurra, in arte Rob, e Delia Buglisi. L'ultimo atto del talent musicale si svolgerà giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito, a Napoli. Roberta Scandurra, nota come Rob, 20 anni, originaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Abbiamo accolto una riflessione dei giudici di X Factor 2025: se traduciamo tutte le canzoni straniere, perché non farlo anche con i dialetti italiani? Ecco la traduzione completa di Sicilia Bedda di Delia, un brano che parla di radici, partenze e quella “sicilitudin - facebook.com Vai su Facebook

Vogliamo davvero parlare di questa esibizione di eroCaddeo? #XF2025 Vai su X

X Factor 2025 , le pagelle della semifinale: le scintille tra Francesco Gabbani e Achille Lauro e il tributo a Ornella Vanoni - Con Viva la vida, Coldplay EroCaddeo canta una cover al ralenti che non esplode mai. Scrive vanityfair.it

Tripudio catanese a X Factor: Delia e Rob sono in finale - Le due portacolori della città del Liotru, vale a dire Delia Buglisi di Paternò e Roberta Scandurra di Trecastagni, hanno conquistato l’accesso alla finalissima di ... Secondo itacanotizie.it

Tellynonpiangere eliminato, il cantautorato fragile di Giorgio Campagnoli lascia X Factor 2025: scrittore di testi e pizzaiolo, ecco chi è - Giovedì 27 novembre, tellynonpiangere è stato il primo concorrente eliminato della semifinale di X Factor 2025. leggo.it scrive