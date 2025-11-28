X Factor 2025 | gli inediti più ascoltati su Spotify e chi potrebbe vincere

La semifinale di X Factor 2025 ha confermato quanto questa edizione sia una delle più variegate e imprevedibili degli ultimi anni. La puntata del 27 novembre 2025 ha definito i nomi dei finalisti, ma soprattutto ha mostrato un dato ormai fondamentale: sono gli streaming su Spotify a guidare il vero termometro del successo. Mentre i giudici si sono divisi sulle scelte artistiche, tensioni da ballottaggio e performance, fuori dallo studio è il pubblico digitale a parlare con chiarezza. E i numeri premiano un nome su tutti: EroCaddeo, giovane artista di origini sarde ma nato a Modena. X Factor 2025: le canzoni più ascoltate su Spotify. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - X Factor 2025: gli inediti più ascoltati su Spotify e chi potrebbe vincere

Leggi anche questi approfondimenti

Nuova classifica Spotify degli inediti di #XFactor2025: eroCaddeo supera 700K tellynonpiangere e TOMASI si giocano il podio Social in crescita: DELIA e rob tra i più forti A una settimana dalla finale, ecco chi è davvero in testa. allmusicitalia.it/x-factor Vai su X

X Factor 2025, successo per il quinto Live Show: inediti e ballottaggio a sorpresa - Mauxa.com - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, le pagelle del quinto Live: con gli inediti rischiano i più bravi - Questa edizione, partita con il freno a mano tirato, sta tirando fuori un po’ la testa. Lo riporta rollingstone.it

X-Factor 2025, cosa è successo durante la puntata degli inediti? Pagelle ed eliminazione - Nella puntata di ieri sera, i cantanti rimasti in gara hanno portato sul palco i loro brani inediti: ecco come è andata. Secondo notizie.it

Tutti gli inediti di X Factor 2025. VIDEO - Una serata cruciale e ad altissima tensione quella del quinto Live Show di X Factor 2025, i talenti hanno presentato i propri inediti che da oggi sarà possibile ascoltare su tutte le piattaforme ... Segnala tg24.sky.it