X Factor 2025 Delia rompe il silenzio | il passato segnato dalla violenza psicologica
Nella puntata di ieri di X Factor 2025, la semifinale ha finalmente decretato i nomi dei concorrenti che si contenderanno la vittoria nella prossima puntata. Tra loro, Delia si è messa completamente a nudo, offrendo ai telespettatori uno spaccato intimo della sua vita. La confessione della cantante non è stata affatto leggera: «Per anni ho subito violenza psicologica. Mi accontentavo e subivo», ha raccontato, svelando un passato segnato da sofferenza e relazioni complicate. Delia e il racconto di una relazione tossica. Prima di esibirsi con ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè, Delia ha deciso di dedicare la canzone alla sé stessa del passato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
