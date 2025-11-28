X Factor 2025 Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè e conquista la finale

L’esibizione di DELIA a X Factor 2025 con “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Nell’X Factor Arena per la giovane artista catanese è stata un’ovazione: e così DELIA sarà tra i protagonisti della finalissima, attesa per giovedì 4 dicembre alle 21:00 su Sky e in streaming su NOW, anche in simulcast in chiaro su TV8. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - X Factor 2025, Delia canta "Sei bellissima" di Loredana Bertè e conquista la finale

