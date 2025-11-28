X Factor 2025 Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè e conquista la finale

Lapresse.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esibizione di DELIA a X Factor 2025 con “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Nell’X Factor Arena per la giovane artista catanese è stata un’ovazione: e così DELIA sarà tra i protagonisti della finalissima, attesa per giovedì 4 dicembre alle 21:00 su Sky e in streaming su NOW, anche in simulcast in chiaro su TV8. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

x factor 2025 delia canta sei bellissima di loredana bert232 e conquista la finale

© Lapresse.it - X Factor 2025, Delia canta "Sei bellissima" di Loredana Bertè e conquista la finale

Altri contenuti sullo stesso argomento

x factor 2025 deliaLe pagelle di X Factor: Delia fa tremare il palco (9), Rob la vittoria non è in tasca (8), EroCaddeo immaturo (5,5) - A volare alla finalissima di Napoli, giovedì 4 dicembre a Piazza del Plebiscito, sono DELIA, EroCaddeo, PierC e Rob. Scrive leggo.it

x factor 2025 deliaPagelle X Factor semifinale, Rob dominante (9). Delia ruggisce (8), 6 alla pace tra Gabbani e Achille Lauro - Pagelle X Factor semifinale: Rob straripante, Delia grintosa. Secondo ilsussidiario.net

x factor 2025 deliaX Factor 2025, Delia racconta il suo dolore attraverso la musica: "Per anni ho subito violenza psicologica" - La cantante siciliana racconta anni di violenza psicologica prima di cantare 'Sei bellissima' di Loredana Bertè, conquistando standing ovation e applausi dei giudici. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Delia