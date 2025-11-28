X Factor 2025 chi sono i finalisti dopo le eliminazioni di Tellynonpiangere e Tomasi | ecco le anticipazioni della finale del 4 dicembre

Quattro concorrenti sono in finale, le ultime sfide decisive si terranno il 4 dicembre 2025 a Napoli I finalisti di X Factor 2025 sono Rob, Delia, PierC ed EroCaddeo. La semifinale del 27 novembre ha visto l’eliminazione di Tellynonpiangere e Tomasi, dopo due manche ricche di emozioni e perfo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - X Factor 2025, chi sono i finalisti dopo le eliminazioni di Tellynonpiangere e Tomasi: ecco le anticipazioni della finale del 4 dicembre

