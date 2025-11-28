x factor 2025 chi sono i 4 finalisti show di irama omaggio a ornella vanoni

X Factor 2025 ha decretato, in una serata da record su tutti i fronti, i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria. X Factor 2025 ha decretato, in una serata da record su tutti i fronti, i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 4 dicembre dalle 21:00 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli (in diretta su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 ): sono rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo, un concorrente per ciascuno dei quattro giudici (rispettivamente Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro ). Saranno loro 4 a sfidarsi nell’ultimo atto di questa edizione, una finalissima – la seconda consecutiva “in esterna” nella storia del format – che si preannuncia imperdibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

