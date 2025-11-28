X Factor 2025 Achille Lauro provoca Francesco Gabbani | Fai polemica per alimentare il programma

La tensione esplode al tavolo dei giudici di X Factor 2025: il botta e risposta infuocato tra Lauro e Gabbani durante la semifinale è stato il vero show. Alla semifinale di X Factor 2025 la musica non è stata l'unica protagonista. Nel live che ha deciso i quattro finalisti, il momento più commentato non riguarda una performance, ma il confronto acceso tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Sono loro a tenere banco durante lo show, scambiandosi battute pungenti una dietro l'altra. A dare il via "alle danze" è stato Lauro subito dopo l'esibizione di un concorrente, ma Gabbani risponde punto su punto e alla fine è Giorgia che ricorda a tutti che si sta lì per lavorare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2025, Achille Lauro provoca Francesco Gabbani: “Fai polemica per alimentare il programma”

