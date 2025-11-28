WWE | Survivor Series 2025 l’ultimo grande evento dell’anno in esclusiva su DMAX
Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del wrestling: lunedì 1 dicembre alle 21:25, DMAX (canale 52) trasmetterà in prima TV assoluta e in esclusiva in chiaro l’evento premium WWE, Survivor Series, disponibile anche in streaming su Discovery+. Direttamente dalla spettacolare cornice della Rogers Arena di San Diego, l’ultimo Premium Live Event WWE dell’anno approda in Italia con un ritardo di meno di 48 ore rispetto alla messa in onda negli Stati Uniti, permettendo ai fan italiani di vivere quasi in tempo reale una delle notti più intense e imprevedibili della stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DMAX Italia (@dmaxitalia) Una serata di pura adrenalina e spettacolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
