WWE | Scenario di tensione nel team heel in vista dei WarGames

Zonawrestling.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brock Lesnar guiderà The Vision ai Survivor Series WarGames contro i migliori babyface della WWE. Mentre Bron Breakker, Bronson Reed e Logan Paul hanno molta meno esperienza rispetto a The Beast, Drew McIntyre è in attività praticamente quanto Brock Lesnar. Durante WarGames, i segni di tensione tra Lesnar e McIntyre potrebbero diventare evidenti. Tuttavia, ciò non è dovuto alla longevità delle due superstar, bensì alla loro storia. Drew McIntyre potrebbe cercare di affermare il proprio dominio su Brock Lesnar.. Su Notsam Wrestling, Sam Roberts ha approfondito una situazione che ha collegato The Scottish Warrior e The Beast al loro scontro a WrestleMania 36, dove il primo ha battuto il secondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

