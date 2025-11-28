WWE | Scenario di tensione nel team heel in vista dei WarGames
Brock Lesnar guiderà The Vision ai Survivor Series WarGames contro i migliori babyface della WWE. Mentre Bron Breakker, Bronson Reed e Logan Paul hanno molta meno esperienza rispetto a The Beast, Drew McIntyre è in attività praticamente quanto Brock Lesnar. Durante WarGames, i segni di tensione tra Lesnar e McIntyre potrebbero diventare evidenti. Tuttavia, ciò non è dovuto alla longevità delle due superstar, bensì alla loro storia. Drew McIntyre potrebbe cercare di affermare il proprio dominio su Brock Lesnar.. Su Notsam Wrestling, Sam Roberts ha approfondito una situazione che ha collegato The Scottish Warrior e The Beast al loro scontro a WrestleMania 36, dove il primo ha battuto il secondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Argomenti simili trattati di recente
Il Final Day del Grand Prix Legacy è ufficialmente iniziato: i riflettori sono puntati su uno scenario carico di tensione, ambizione e adrenalina pura. Ben 47 finalisti si sono guadagnati un posto tra i protagonisti di questa ultima - facebook.com Vai su Facebook
La tensione dietro le quinte cresce intorno a Roman Reigns nella WWE - L´ambiente dietro le quinte della WWE si sta riscaldando nuovamente e questa volta tutti gli occhi sono puntati su Roman Reigns. worldwrestling.it scrive
WWE detrona i campioni più amati del pubblico - Il Monday Night Raw della WWE ha regalato ai fan una montagna russa di emozioni che difficilmente dimenticheranno. Come scrive msn.com