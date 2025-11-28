WWE | Nuovo teaser femminile di WrestleMania 42 chi siede al tavolo… e chi no

La WWE ha pubblicato il video promozionale dedicato alla divisione femminile per WrestleMania 42, ambientato nella cornice glamour di Las Vegas, ricco di tensione cinematografica e grandi protagoniste del roster. Il progetto era stato anticipato da un countdown misterioso di quattro giorni che aveva acceso le speculazioni tra i fan, fino alla pubblicazione ufficiale del 28 novembre. pic.twitter.comM36psYez1R — WWE (@WWE) November 25, 2025 Il video si apre con Jade Cargill in un lussuoso hotel di Las Vegas. Pochi attimi dopo, la telecamera rivela Becky Lynch, poi Charlotte Flair, Iyo Sky e infine Tiffany Stratton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

