WWE | Dominick Mysterio il suo successo grazie alla moglie

Il campione in carica della AAA, Dominik Mysterio, ha fatto molta strada da quando ha debuttato sul ring in WWE contro Seth Rollins a SummerSlam 2020. Il giovane Mysterio ha mostrato enormi miglioramenti sul ring e ha affinato il suo personaggio in modo impeccabile da quando è diventato heel ed è entrato a far parte dei Judgment Day. Tuttavia, tutto questo non sarebbe potuto accadere se la sua allora fidanzata e ora moglie non avesse incoraggiato un riluttante Dominik Mysterio ad andare ad allenarsi a Tampa per sei mesi. In una recente intervista con la WWE, Dominik ha riconosciuto il ruolo svolto dalla moglie nell'incoraggiarlo a intraprendere la carriera di wrestler professionista.

