WRC – Sesks brillante in Arabia | secondo dopo 14 prove
Mattinata da leader per il lettone di M-Sport, poi secondo a soli 2.4? da Fourmaux. “Non siamo veloci solo in Lettonia“, ha dichiarato il pilota che ambisce a un sedile fisso nel Mondiale Rally. In Arabia Saudita M?rti?š Sesks non è più l’outsider. Partito lontano dai riflettori, con l’attenzione iniziale concentrata sulla lotta per il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Wrc, Sesks e Francis con M-Sport per 6 gare nel 2025 - La giovane promessa Martinš Sesks, in coppia con Renars Francis, correrà 6 gare del mondiale rally 2025, il WRC, con la Ford Puma Rally1 del team M- Come scrive ansa.it