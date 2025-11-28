WRC – Colpo di scena in Arabia | foratura per Evans
Una foratura rallenta Evans e ribalta la corsa al titolo, mentre Fourmaux guida il rally con Sesks, Pajari e Tänak sempre più vicini. Per rimanere aggiornati sulla gara seguite la diretta di TuttoRally. La PS11 ha cambiato volto al Rally Saudi Arabia e forse anche all’intera stagione: Elfyn Evans, leader iridato, ha dovuto fermarsi dopo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Argomenti simili trattati di recente
4 di sera. . Colpo di scena a Garlasco: il DNA su Chiara è di Sempio? Ne parliamo a #4disera - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di scena! #calciomercato #Milan #Juventus bmbr.cc/ul10385 Vai su X
Wrc, Tanak sempre più leader in Grecia, poi Ogier. Colpo di scena Fourmaux nella PS10 - Ott Tanak ha chiuso la mattinata al Rally dell'Acropoli davanti a tutti, con un margine di oltre mezzo minuto sul primo degli inseguitori, Sebastien Ogier. Segnala sport.sky.it