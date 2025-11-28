Winona Ryder e il consiglio che Martin Scorsese le ha dato sul set | Ho ancora tutti i suoi bigliettini

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Winona Ryder ricorda l' "appunto perfetto" ricevuto da Martin Scorsese direttamente sul set di L'età dell'innocenza: un breve messaggio che ha ribaltato il senso di una scena con Daniel Day-Lewis. In una sua recente intervista, Winona Ryder ha riaperto il baule della memoria, riportando alla luce un momento intimo e quasi rituale vissuto con Martin Scorsese sul set di L'età dell'innocenza. Una minuscola annotazione scritta a mano capace di spostare l'equilibrio emotivo dell'intera sequenza. La nota di Scorsese: un dettaglio che ridisegna un personaggio A più di trent'anni dall'uscita di L'età dell'innocenza, Winona Ryder conserva ancora tutti i biglietti che Martin Scorsese le passava silenziosamente tra una ripresa e l'altra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Winona Ryder e il consiglio che Martin Scorsese le ha dato sul set: "Ho ancora tutti i suoi bigliettini"

