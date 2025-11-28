Willy Branchi l' ultima verità Il podcast puntata numero 9 | Tra le braccia del Padre
Dove eravamo rimasti? Ci eravamo chiesti se la verità, quella sulla morte di Willy Branchi, la voleva davvero qualcuno. Ma soprattutto chi era lo strano personaggio, l’ultimo indagato dalla Procura per omicidio e attorno al quale, da tempo, si stava - e si sta - stringendo il cerchio? E l’anonimo che aveva scritto la misteriosa lettera nel 2015 indirizzata a Luca, fratello di Vilfrido? Da lì siamo ripartiti, abbiamo lavorato in silenzio e abbiamo trovato nuovi elementi per continuare a dare voce al podcast ’Willy Branchi, l’ultima verità’. IL PODCAST Willy Branchi. L’ultima verità Ed ecco allora altre due puntate, una in uscita oggi mentre l'altra, la decima, il 6 dicembre sui nostri siti – Resto del Carlino e QN – e sulle principali piattaforme digitali, da Youtube fino a Spotify. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
