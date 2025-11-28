Wicked | successo al box office durante il giorno del ringraziamento conquista nuovi record

il successo di “Wicked: For Good” al botteghino di esordio. Il film “Wicked: For Good” ha raggiunto un traguardo importante dopo appena una settimana di proiezione nelle sale. La pellicola, che rappresenta la seconda parte dell’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway dedicato all’origine della Strega Cattiva dell’Ovest, ha debuttato il 21 novembre con risultati eccezionali. prestazioni straordinarie all’esordio nelle sale. Il lancio di “Wicked: For Good” è stato molto positivo, con un incasso di 147 milioni di dollari nel mercato domestico. Questa performance ha permesso di stabilire il record per il miglior weekend di apertura tra le trasposizioni cinematografiche di musical di Broadway. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked: successo al box office durante il giorno del ringraziamento conquista nuovi record

