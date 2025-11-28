WhatsApp ha delle nuove emoji animate | basta toccarle per far piovere coriandoli
La funzione che fa piovere coriandoli sulle schermate delle chat è ora attiva nella sua versione beta per Android, ma presto potrebbe arrivare il rilascio definitivo. L'animazione sarà però disponibile solo per il periodo delle Feste. 🔗 Leggi su Fanpage.it
