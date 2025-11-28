WhatsApp ha delle nuove emoji animate | basta toccarle per far piovere coriandoli

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La funzione che fa piovere coriandoli sulle schermate delle chat è ora attiva nella sua versione beta per Android, ma presto potrebbe arrivare il rilascio definitivo. L'animazione sarà però disponibile solo per il periodo delle Feste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

whatsapp ha nuove emojiWhatsApp ha delle nuove emoji animate: basta toccarle per far piovere coriandoli - La funzione che fa piovere coriandoli sulle schermate delle chat è ora attiva nella sua versione beta per Android, ma presto potrebbe arrivare il rilascio ... fanpage.it scrive

whatsapp ha nuove emojiSu WhatsApp è già Natale: tornano le emoji a festa nelle chat - Tornano nelle versioni beta Android di WhatsApp le animazioni di confetti per alcune emoji, per conversazioni più vivaci e festive. Scrive multiplayer.it

whatsapp ha nuove emojiWhatsApp, le emoji interattive negli Stati in arrivo anche sulla versione stabile - WhatsApp sta sperimentando una nuova modalità di interazione negli aggiornamenti di stato: i "reaction sticker", ovvero emoji interattive che gli utenti possono posizionare direttamente su foto e vide ... Da hdblog.it

