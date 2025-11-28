WhatsApp Beta per Android anticipa una novità per gli aggiornamenti di stato

Tuttoandroid.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli sticker "Reazioni" sono una funzione nota delle Storie di Instagram, ma ora stanno arrivando anche negli aggiornamenti di stato di WhatsApp Beta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

