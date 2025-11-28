La situazione del Liverpool alla vigilia di questa trasferta sul campo del West Ham si è fatta davvero delicata. Arne Slot ha parlato alla stampa, e ci si chiede se possa essere la sua ultima volta. In caso di un’ulteriore sconfitta è molto probabile, specie se pensiamo a quanto la società ha speso in estate. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Liverpool (domenica 30 novembre 2025 ore 15:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Quante insidie per Arne Slot