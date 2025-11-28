Weekend sereno o poco nuvoloso ma da lunedì peggiora

Weekend sereno o poco nuvoloso sul Lecchese, con temperature che rimarranno su valori piuttosto alti per il periodo, in particolare le massime, sopra i 10° C. Da lunedì peggioramento della situazione meteo con ritorno delle precipitazioni e calo termico.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

? Bel tempo su Udine giovedì 19 novembre: sole pieno e clima stabile grazie all’alta pressione. Weekend ancora sereno, con più nubi solo domenica ? #MeteoUdine - facebook.com Vai su Facebook

Bellissima!!!! Serena giornata cara Valeria e un sereno weekend come il tuo cuore desidera Un abbraccio infinito ? Vai su X

Weekend Altalenante: Tregua Sabato, Nuove Piogge da Domenica - IRRUZIONE FREDDA E MALTEMPO AL SUD Una nuova irruzione fredda sta ridisegnando il quadro meteorologico italiano, introducendo un netto contrasto tra Nord ... Lo riporta meteogiornale.it

Meteo, le previsioni per il weekend: nuvole e freddo - Poi da sabato si avvicinerà un'altra saccatura atlantica, portando nuovi annuvolamenti e qualche precipitazione sop ... Come scrive vicenzatoday.it

Weekend di gelate e cielo più sereno, nuovo peggioramento tra domenica sera e lunedì - Una circolazione depressionaria di origine artica è attualmente localizzata sulla Costa Azzurra e determinerà deboli precipitazioni nella seconda parte della giornata odierna sul ... cuneocronaca.it scrive