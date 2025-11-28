Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre

Se sei alla ricerca di idee per vivere in maniera speciale il weekend del 29 e 30 novembre a Roma, sei nel posto giusto: tra cultura, musica, shopping di qualità e atmosfere natalizie ce n’è per tutti i gusti. La Capitale si trasforma ancora una volta in un palcoscenico diffuso dove ogni quartiere racconta qualcosa di diverso. E per chi è in famiglia, non mancano esperienze pensate per grandi e piccoli, tra educazione, divertimento e scoperta. LEGGI ANCHE: Andrea Lelario entra nella collezione permanente della Galleria La Nuvola in Via Margutta Musei in Musica 2025. Sabato 29 novembre, dalle 20 alle 2, torna Musei in Musica: la notte in cui i Musei Civici diventano palcoscenici di concerti e performance live. 🔗 Leggi su Funweek.it

Altre letture consigliate

Cosa fare a Roma: 10 idee per un weekend ricco di eventi tra cultura e divertimento - facebook.com Vai su Facebook

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre ift.tt/z8iO3F9 Vai su X

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre - A Roma il weekend del 29 e 30 novembre offre cultura, musica, shopping di qualità e atmosfere natalizie, con eventi per grandi e piccoli. Si legge su msn.com

Roma eventi weekend. Rkomi al Parco della Musica, Carl Brave al Palazzo dello Sport, Musei in Musica e Panettone Maximo - Al Casino dei Principi a Villa Torlonia, in mostra le opere di Antonio Scordia. Segnala msn.com

Roma eventi Weekend. Elodie e Annalisa a Palazzo dello Sport, i Negrita al Parco della Musica, Roma Arte in Nuvola all'Eur - Grande spazio però è dedicato anche all’arte moderna e contemporanea. Come scrive msn.com