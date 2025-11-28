Waterpolo Preview | la De Akker riceve Brescia Roma ospita la Rari Nantes Salerno
Nel programma della decima giornata del campionato di serie A1 Maschile spiccano le sfide della Carmen Longo De Akker Bologna-AN Brescia e quella in programma al Foro Italico tra Training Academy Olympic Roma e Rari Nantes Salerno. Presenta per noi le partite di cartello della giornata Pietro Faraglia, attaccante della Pallanuoto Trieste. In serie A1 femminile il programma è fortemente condizionato dagli impegni delle formazioni italiane nelle competizioni continentali: si giocano solamente Locatelli-Civitavecchia e Brizz Nuoto-Plebiscito Padova. In serie A2 spiccano le sfide Futurenergy Rinnovabile Rari Nantes Sori-Chiavari e GLS Napoli Lions-Nuoto Catania. 🔗 Leggi su Oasport.it
