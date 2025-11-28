Waterpolo Preview | la De Akker riceve Brescia Roma ospita la Rari Nantes Salerno

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel programma della decima giornata del campionato di serie A1 Maschile spiccano le sfide della Carmen Longo De Akker Bologna-AN Brescia e quella in programma al Foro Italico tra Training Academy Olympic Roma e Rari Nantes Salerno. Presenta per noi le partite di cartello della giornata Pietro Faraglia, attaccante della Pallanuoto Trieste. In serie A1 femminile il programma è fortemente condizionato dagli impegni delle formazioni italiane nelle competizioni continentali: si giocano solamente Locatelli-Civitavecchia e Brizz Nuoto-Plebiscito Padova. In serie A2 spiccano le sfide Futurenergy Rinnovabile Rari Nantes Sori-Chiavari e GLS Napoli Lions-Nuoto Catania. 🔗 Leggi su Oasport.it

waterpolo preview la de akker riceve brescia roma ospita la rari nantes salerno

© Oasport.it - Waterpolo Preview: la De Akker riceve Brescia, Roma ospita la Rari Nantes Salerno

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A2 nord. Recupero De Akker-Brescia 9-2 - Nel recupero della 17^ giornata del campionato nazionale di serie A2, girone nord, a Bologna la De Akker Team supera 9- Si legge su federnuoto.it

Serie A2 nord. Recupero De Akker-Brescia 9-2 - DE AKKER TEAM: F. Lo riporta federnuoto.it

De Akker, che rivoluzione. Dall’America c’è Painter - Arrivi e ritorni a rinforzare la rosa della prossima stagione e qualche inevitabile partenza per la formazione di Federico Mistrangelo che in vista della prossima ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Waterpolo Preview De Akker