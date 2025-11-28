Washington morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca Trump | Il killer è un mostro

Ilmattino.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale, colpita da arma da fuoco mercoledì a Washington, a pochi isolati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

washington morta soldatessa colpita vicino alla casa bianca trump il killer 232 un mostro

© Ilmattino.it - Washington, morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca. Trump: «Il killer è un mostro»

