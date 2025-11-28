Washington morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca Trump | Il killer è un mostro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale, colpita da arma da fuoco mercoledì a Washington, a pochi isolati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Washington, morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca. Trump: «Il killer è un mostro»

Altre letture consigliate

È MORTA A 20 ANNI SARAH BECKSTROM, LA GIOVANE GUARDIA NAZIONALE COLPITA DURANTE LA SPARATORIA VICINO ALLA CASA BIANCA Sarah Beckstrom aveva solo 20 anni. Era arrivata a Washington da poche settimane, in servizio - facebook.com Vai su Facebook

È morta una delle due Guardie Nazionali ferite a Washington Vai su X

Washington, morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca. Trump: «Il killer è un mostro» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale, colpita da arma da fuoco mercoledì a Washington, a pochi ... Si legge su ilmattino.it

Morta Sarah Beckstrom, la soldatessa colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca - Stando a quanto accertato la donna è stata colpita quando era a terra: è deceduta ieri. Secondo fanpage.it

"È morta Sarah Beckstrom, soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington". L'annuncio di Trump - La soldatessa della Guardia Nazionale statunitense Sarah Beckstrom , ferita in una sparatoria avvenuta mercoledì a Washington , è morta per le ... Lo riporta ilfoglio.it