Vuole vendere Taiwan alla Cina | perché Bolton prova a sabotare l’accordo tra Trump e Xi

Sguardo crucciato, baffi foltissimi, parlantina decisa. John Bolton, già consigliere per la Sicurezza Nazionale ai tempi del primo mandato di Donald Trump, è tornato a parlare di tantissime cose nel corso di un’intervista rilasciata all’ Economist. In realtà, la lunga chiaccherata con David Rennie, caporedattore della sezione geopolitica del celebre settimanale, si è trasformata per il super Falco statunitense in un’occasione per attaccare Trump, demolire la sua politica estera e, soprattutto, denunciare fantomatici complotti che potrebbero compromettere le azioni diplomatiche del tycoon. Bolton, che da vecchio “reganiano” di ferro è diventato uno dei più accaniti critici dell’attuale presidente Usa, non sarebbe nuovo a intralci di questo tipo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Vuole vendere Taiwan alla Cina”: perché Bolton prova a “sabotare” l’accordo tra Trump e Xi

