Vuole vendere Taiwan alla Cina | perché Bolton prova a sabotare l’accordo tra Trump e Xi

It.insideover.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sguardo crucciato, baffi foltissimi, parlantina decisa. John Bolton, già consigliere per la Sicurezza Nazionale ai tempi del primo mandato di Donald Trump, è tornato a parlare di tantissime cose nel corso di un’intervista rilasciata all’ Economist. In realtà, la lunga chiaccherata con David Rennie, caporedattore della sezione geopolitica del celebre settimanale, si è trasformata per il super Falco statunitense in un’occasione per attaccare Trump, demolire la sua politica estera e, soprattutto, denunciare fantomatici complotti che potrebbero compromettere le azioni diplomatiche del tycoon. Bolton, che da vecchio “reganiano” di ferro è diventato uno dei più accaniti critici dell’attuale presidente Usa, non sarebbe nuovo a intralci di questo tipo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

vuole vendere taiwan alla cina perch233 bolton prova a sabotare l8217accordo tra trump e xi

© It.insideover.com - “Vuole vendere Taiwan alla Cina”: perché Bolton prova a “sabotare” l’accordo tra Trump e Xi

Approfondisci con queste news

vuole vendere taiwan cina“Vuole vendere Taiwan alla Cina”: perché Bolton prova a “sabotare” l’accordo tra Trump e Xi - John Bolton, già consigliere per la Sicurezza Nazionale ... Secondo msn.com

vuole vendere taiwan cinaXi apre il fronte Taiwan, 'deve tornare alla Cina' - Nel mezzo dell'aspra crisi tra Pechino e Tokyo su Taipei, il leader più potente dai tempi di Mao Zedong "ha delineato la posizione di principio della Cina sulla questione di Taiwan" con il tycoon e ha ... Da ansa.it

vuole vendere taiwan cinaI rischi dello scontro tra Cina e Giappone su Taiwan - L’isola è chiaramente un tema cruciale per Pechino. Secondo internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Vuole Vendere Taiwan Cina