C’è un’energia che non si può contenere, solo seguire. È quella che risale dal sottosuolo, che vibra sotto i passi, attraversa le città e le mette in dialogo anche quando sembrano lontanissime. Vulkanik riparte da qui: dopo il successo della quarta edizione estiva alle Isole Eolie, e in attesa della quinta edizione ufficiale prevista ad agosto sull’isola di Vulcano, il progetto annuncia un percorso speciale di preview che sembra già un manifesto. Un viaggio attraverso quattro città simboliche – Milano, Napoli, Catania e Stromboli – dove la creatività contemporanea incontra l’identità dei territori e il richiamo ancestrale dei vulcani italiani: Vesuvio, Etna e Stromboli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Vulkanik torna con un nuovo viaggio attraverso l’Italia