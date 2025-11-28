VPA Round 12: Crema continua a dominare la Serie A; in Serie B l’Hypnotix vince lo scontro diretto e vola in testa. Classifiche e migliori 11. La dodicesima giornata della VPA Italia — tra Serie A e Serie B — ha fatto più chiarezza che rumore: davanti corrono quelle che devono correre, dietro si staccano definitivamente i gruppi più fragili. Crema resta un rullo, Fasano regge l’urto e non si stacca di un millimetro. In cadetteria, invece, è arrivata quella vittoria che pesava da settimane: l’Hypnotix ha fatto il vuoto. Serie A VPA, Crema 1908 è una macchina: Fasano tiene, dietro si sgomita. Era una giornata potenzialmente “tranquilla”, eppure il Crema ha scelto di ribadire un concetto semplice: al momento, il campionato passa da loro. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Italia 2025: Crema domina, Fasano non molla. In Serie B l’Hypnotix dà la spallata decisiva