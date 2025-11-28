Volley Trento e Perugia scoprono le ultime avversarie di Champions League E ci sarà Juantorena…

Trento era in attesa di conoscere quale sarebbe stata la quarta squadra nel proprio girone di Champions League e ha dovuto attendere la conclusione dei preliminari della massima competizione europea per sapere l’identità della prima avversaria lungo il cammino continentale. I Campioni d’Italia se la dovranno vedere con gli sloveni dell’ACH Volley Lubiana, protagonisti di un doppio 3-0 rifilato ai serbi del Radnicki Kragujevac. Il sodalizio balcanico andrà tenuto in seria considerazione, visto che può avvalersi di giocatori sloveni di primissimo piano e grandi protagonisti a livello internazionale, ovvero l’attaccante Tine Urnaut e i centrali Stern e Pajenk, vecchie conoscenze della nostra Superlega. 🔗 Leggi su Oasport.it

