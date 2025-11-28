Volano gli stracci in consiglio l' opposizione abbandona l' aula | Dal sindaco offese e parole violente

Volano gli stracci in consiglio comunale a Casapulla dove la minoranza abbandona l’aula in segno di protesta. I rappresentanti del gruppo “Per Casapulla” - Anna Di Nardo (assente al Consiglio di ieri), Mariacristina di Gennaro, Michele Sarogni e Francesco Trepiccione - evidenziano come la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

A 24 ore dal congresso volano gli stracci in Fratelli d'Italia. Gerosa risponde ad Ambrosi: "Come in "Affari Tuoi", non accetto il "pacco", rifiuto l'offerta e vado avanti" - facebook.com Vai su Facebook

Volano stracci, affilati, a mano e katane giapponesi #Garlasco Vai su X

Fuga di notizie sulla Millenaria. Volano gli stracci in consiglio comunale a Gonzaga - GONZAGA L’ultima seduta del consiglio comunale di Gonzaga ha avuto, ovviamente, tra i suoi temi anche quello della Fiera Millenaria, ed è stata oggetto ... Lo riporta vocedimantova.it

Tarquinia, Bacciardi: ««Finita la luna di miele in Comune volano gli stracci» - «Alla fine paga solo la Calzolari, cacciata da una maggioranza in cui comandano in pochi e obbediscono in troppi». civonline.it scrive

Palermo, volano gli stracci in maggioranza: scontro tra Lega e FI - “Tale intervento è stato pronunciato in aula alla presenza di Alessandro Anello, anch’egli appartenente allo stesso gruppo consiliare e componente della Giunta, che non ha preso le distanze dalle ... Si legge su livesicilia.it