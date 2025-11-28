Voi non sapete… Coincidenza da brividi cosa è spuntato un’ora prima della morte di Ornella Vanoni

Negli ultimi giorni l’Italia della musica e dello spettacolo continua a fare i conti con un vuoto che appare impossibile da colmare. La morte di Ornella Vanoni, avvenuta all’improvviso ma circondata dall’affetto dei suoi cari, ha scosso profondamente non solo il pubblico che l’ha amata per oltre sei decenni, ma anche i tanti amici che, nella vita e nell’arte, hanno condiviso con lei confidenze, emozioni, ferite e rinascite. La cantante, con la sua voce inconfondibile e la sua ironia elegante, era diventata un punto fermo della cultura italiana, una presenza capace di unire generazioni diverse e di lasciare segni indelebili in chiunque l’avesse incontrata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it