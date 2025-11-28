Una nuova e infuocata polemica ha investito lo studio di Dritto e Rovescio, dove lo scambio tra Alessandro Cecchi Paone e Gianluigi Paragone è rapidamente degenerato in una lite dai toni durissimi. Il confronto, nato attorno al tema delle condizioni di vita di alcuni minori, ha messo in evidenza visioni completamente opposte sulla tutela dell’infanzia e sul ruolo dei servizi sociali. Tutto è iniziato quando Cecchi Paone ha denunciato la situazione di una casa definita inadatta ad accogliere dei bambini, sostenendo la gravità delle condizioni rilevate. Paragone è intervenuto immediatamente, mettendo in discussione il suo punto di vista e alimentando il clima già teso della serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voi ci vivreste lì?”. Famiglia nel bosco, Cecchi Paone fa esplodere lo studio di Del Debbio