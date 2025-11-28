Voglio operarmi | Gilmour ha deciso Conte perde il gemello di Lobotka per due mesi

Napolissimo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta finale. Billy Gilmour ha rotto gli indugi: si opera. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il consulto a Londra ha confermato la necessità dell’intervento chirurgico, ma è stata la volontà del giocatore (“Voglio operarmi”) a pesare per mettere fine al dolore della pubalgia. Diagnosi spietata: 2025 finito, quasi due mesi di stop e niente Supercoppa Italiana. Billy Gilmour operazione pubalgia tempi recupero Napoli “Tormento Gilmour”: la psicologia dietro la scelta. C’è una frase, riportata dal quotidiano cittadino, che spiega tutto: “Voglio operarmi”. Non è solo una decisione medica, è il grido di aiuto di un atleta che non riesce a uscire dal tunnel. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

