Vlahovic al Milan manca solo l’ufficialità | I giochi sono fatti

Allegri potrebbe aver portato a casa il colpo dell'anno proprio sullo scadere: Vlahovic al Milan, i giochi sono fatti Milan e Juve non sono due squadre che si amano particolarmente, un po' per una questione di rivalità diretta in Europa o in Serie A, un po' perché le sfide tra i due team sanno sempre di sfida al vertice, come anche quest'anno. Eppure, in questa stagione i due grandi squadroni hanno già una cosa in comune: un giocatore molto forte che potrebbe lasciare con un palmo di naso la dirigenza con una partenza a parametro zero. Nel Milan, desta molta preoccupazione la questione di Mike Maignan, eccellente portiere che dopo 131 presenze – e 126 reti prese – con la maglia dei Diavoli potrebbe scegliere di andare altrove se il suo contratto scadrà a giugno 2026 così come è impostato adesso.

