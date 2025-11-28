Viviano sulle critiche a Sommer | Ha dei limiti fisici non ha fatto errori gravi ma all’Inter…

Inter News 24 Viviano sulle critiche a Sommer: «Ha dei limiti fisici, non ha fatto errori gravi ma all’Inter.». Il pensiero dell’ex portiere della Sampdoria. Ospite del programma ‘Offside’ su Sportitalia, Emiliano Viviano è tornato ad analizzare la prestazione di Yann Sommer dopo la sconfitta rimediata dai nerazzurri in Champions League contro l’Atletico Madrid. L’ex estremo difensore ha spiegato che il portiere svizzero non ha commesso errori catastrofici, ma ha mostrato alcune mancanze strutturali che fanno parte del suo bagaglio tecnico. Secondo Viviano, il numero uno della Beneamata possiede una grande reattività sulle conclusioni ravvicinate, ma fatica quando emergono i suoi evidenti limiti fisici legati alla statura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano sulle critiche a Sommer: «Ha dei limiti fisici, non ha fatto errori gravi ma all’Inter…»

