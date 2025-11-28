Viterbo simulazione di una maxiemergenza sanitaria | domani off-limits parte di piazzale Romiti
Una giornata dedicata alla sicurezza e alla gestione delle crisi quella prevista per domani, 29 novembre, a Viterbo. La zona di piazzale Mariano Romiti sarà infatti teatro di un'importante esercitazione di maxiemergenza sanitaria.L'iniziativa, comunicata dalla Prefettura e richiesta dall'Asl di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
