Viterbo simulazione di una maxiemergenza sanitaria | domani off-limits parte di piazzale Romiti

Viterbotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alla sicurezza e alla gestione delle crisi quella prevista per domani, 29 novembre, a Viterbo. La zona di piazzale Mariano Romiti sarà infatti teatro di un'importante esercitazione di maxiemergenza sanitaria.L'iniziativa, comunicata dalla Prefettura e richiesta dall'Asl di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sanità: al Belcolle Viterbo una simulazione tecnica innovativa - Eseguita all'ospedale Belcolle, di Viterbo, una simulazione del trattamento di aneurismi cerebrali con stampa 3d e realtà aumentata. Da ansa.it

L'ospedale Belcolle tra i primi in Italia: al via la simulazione del trattamento di aneurismi cerebrali con stampa 3D e realtà aumentata - Dopo il traguardo del reparto dell’Andosilla, primo in provincia a garantire la digitalizzazione diretta dei sistemi di ... Secondo ilmessaggero.it

Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. Simulazione di maxi emergenza sanitaria: stress test per la struttura - L'iniziativa, promossa dall'azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, servirà da stress test per il nuovo pronto soccorso per adulti che entrerà in funzione domenica 18 novembre, quando ... Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Simulazione Maxiemergenza Sanitaria