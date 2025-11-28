Viterbo accende il Natale torna l’albero da 12 metri al Comune | Anche un bosco innevato come luogo di ritrovo
È tutto pronto per il "Natale Viterbese". L'amministrazione comunale ha svelato i dettagli di un programma che punta a restituire atmosfera e vivibilità al centro storico, con un protagonista: il ritorno del grande albero di Natale in piazza del Comune. Un abete di 12 metri che dominerà la scena. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
