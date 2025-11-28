Vitamina C | 5 frutti e ortaggi che ne hanno di più del kiwi
Dalla frutta tropicale agli ortaggi di stagione: i superfood che garantiscono un apporto vitaminico importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pitahaya gialla – la regina dei frutti esotici! Dolce, profumata e super rinfrescante, arriva direttamente dal Sud America per portare un tocco tropicale anche a Piacenza! Ricchissima di vitamina C, fibre e antiossidanti, è perfetta da gustare fresca o in smoot - facebook.com Vai su Facebook
Dalla frutta tropicale agli ortaggi di stagione: i superfood che garantiscono un apporto vitaminico importante - Dalla frutta tropicale agli ortaggi di stagione: i superfood ricchi di vitamina 5. Lo riporta gazzetta.it
Medicina in cucina: i frutti più ricchi di vitamina C - La vitamina C, il cui nome scientifico è acido ascorbico, svolge un ruolo essenziale per il mantenimento della salute umana. Come scrive abruzzoindependent.it
Fragole, ipocaloriche e ricche di vitamina C - Vengono considerati dalla nutriceutica come dei veri e propri antinfiammatori naturali, in più ... Lo riporta corriere.it