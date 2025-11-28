Vita da Carlo 4 arriva su Paramount+ | data di uscita cast e trama della serie tv

Ci siamo: Paramount+ ha annunciato la quarta ed ultima stagione di “ Vita da Carlo 4 “, le serie tv diretta e interpretata da Carlo Verdone. Per il gran finale non mancano i colpi di scena e un cast davvero stellare. Ecco tutte le anticipazioni! Vita da Carlo 4, quando esce e dove vederlo. Al via da venerdì 28 novembre 2025 il gran finale di “ Vita da Carlo 4 “, la serie tv progettata, ideata, scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, può essere vista in streaming e sulla piattaforma di Paramount+. Si tratta del capitolo finale che va a concludere una quadrilogia singolare nel panorama delle produzioni seriali italiane, capace di intrecciare autobiografia, ironia e osservazione sociale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Vita da Carlo 4 arriva su Paramount+: data di uscita, cast e trama della serie tv

#CarloVerdone ha da poco salutato la sua serie Vita da Carlo dopo quattro stagioni. Una scelta che lui stesso definisce inevitabile: «Ho raccontato tutto di me, almeno al 50% dovevano essere storie vere». Ma dietro questa decisione c’è molto di più: c’è un ca - facebook.com Vai su Facebook

L’attesa è finita: VITA DA CARLO - STAGIONE FINALE arriverà il #28novembre in esclusiva su Paramount+. VITA DA CARLO - STAGIONE FINALE, creata e interpretata da Carlo Verdone, è il capitolo che completa una quadrilogia unica nel panorama della se Vai su X

Cancel culture, scontri generazionali, risate: in Vita da Carlo 4, Verdone ci dà lezioni come un vero prof - Carlo Verdone ci saluta con la quarta e ultima stagione di Vita da Carlo: quando vederla, di cosa parla e perché è da non perdere ... Riporta msn.com

Vita da Carlo 4 è la fine perfetta di una serie in cui Carlo Verdone ha dato tutto sé stesso - In esclusiva su Paramount+ Carlo Verdone si congeda dal pubblico con una stagione carica di umorismo, malinconia e speranza ... Secondo vanityfair.it

Vita da Carlo 4, recensione: un emozionante addio alla serie (e ad Alvaro Vitali) - La recensione di Vita da Carlo 4, stagione finale della serie dedicata alle avventure quotidiane di Carlo Verdone. Si legge su msn.com