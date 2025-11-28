Vita Carlo 4 Verdone dice addio alla serie | Ormai sapete tutto di me è giusto finire qui

Il regista, attore e sceneggiatore ci parla del finale della serie. A cominciare dall'ultimo ruolo di Alvaro Vitali. Su Paramount+. "Ormai sapete tutto di me: tra i libri, la serie Vita da Carlo, i momenti autobiografici che ci sono in alcuni miei film. Non c'è più niente da dire. Quindi doveva finire con questa quarta stagione". Carlo Verdone conclude (almeno per ora) la sua incursione nel mondo delle serie tv con Vita da Carlo 4, dal 28 novembre su Paramount+. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, chiude un ciclo iniziato durante la pandemia e archiviato ora che Verdone è tornato sul set cinematografico del suo nuovo film, Scuola di seduzione (l'ultimo, Si vive una volta sola, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vita Carlo 4, Verdone dice addio alla serie: "Ormai sapete tutto di me, è giusto finire qui"

