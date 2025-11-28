Vista la rivista? al teatro Jolly brilla l' avanspettacolo di una volta

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Jolly di Palermo uno spettacolo che promette di far sognare vecchie e nuove generazioni.Dal 28 al 30 novembre va in scena "Vista, la rivista?", l’avanspettacolo di una volta, la vecchia "rivista" nel senso più classico del termine. Sul palco insieme all'attore Cesare Biondolillo, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

“Vista, la rivista?”, al teatro Jolly brilla l’avanspettacolo di una volta - Al Teatro Jolly di Palermo uno spettacolo che promette di far sognare vecchie e nuove generazioni. Lo riporta mondopalermo.it

L'avanspettacolo risplende a Palermo: "Vista, la rivista?" in scena al Teatro Jolly - 2026 del Teatro Jolly di Palermo prosegue con uno spettacolo che promette di far sognare vecchie e nuove ... Segnala balarm.it

Cerca Video su questo argomento: Vista Rivista Teatro Jolly