Prosegue l’impegno per la salute del territorio con una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione: domenica 30 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:00, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano organizza una giornata di visite urologiche gratuite Fisciano presso la sede di Piazza della Solidarietà, nella frazione Lancusi. Le consulenze saranno curate dal dottor Gaetano Sessa, specialista in urologia e da anni attivo nel campo della prevenzione maschile. L’iniziativa è rivolta a cittadini di ogni età che desiderano effettuare uno screening completo per la diagnosi precoce di cancro alla prostata, varicocele e altre patologie dell’apparato urogenitale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Visite urologiche gratuite Fisciano con “La Solidarietà”