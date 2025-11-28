Visita in carcere con annessa consegna di droga arrestati detenuti e famigliari
Ancora una volta il carcere di Sant'Anna è stato teatro di un tentativo di introduzione di sostanza stupefacente. E' accaduto ieri mattina, quando la Polizia Penitenziaria è riuscita a rilevare e interrompere il tentativo: sono stati sequestrati circa 200 grammi di droga e arrestati detenuti e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
