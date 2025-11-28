Virus influenzale pronto a colpire un italiano su 3 | come evitare il contagio

Ildifforme.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il picco è atteso tra dicembre e gennaio, e secondo Bassetti quest'anno il numero totale di casi potrebbe raggiungere i 18-20 milioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

virus influenzale pronto a colpire un italiano su 3 come evitare il contagio

© Ildifforme.it - Virus influenzale, pronto a colpire un italiano su 3: come evitare il contagio

News recenti che potrebbero piacerti

virus influenzale pronto colpireCosa dicono i primi dati sulla stagione dell'influenza in corso (e dove sta colpendo di più in Italia) - Al momento a dominare tra le infezioni respiratorie acute sono stati i rhinovirus ... Lo riporta wired.it

virus influenzale pronto colpire“È un virus molto furbo, muta come il Covid. Rischiamo 18-20 milioni di casi”. L’allarme di Bassetti sulla stagione influenzale inziata prima del previsto - La nuova variante A/H3N2 ha anticipato la stagione influenzale di 3- Secondo ilfattoquotidiano.it

virus influenzale pronto colpireInfluenza 2025/26: boom anticipato dei casi e allarme degli esperti, come la si previene? - I medici invitano a vaccinarsi prima di Natale per evitare complicanze ed ... Riporta alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Virus Influenzale Pronto Colpire