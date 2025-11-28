Virtus Aversa l' ex Tiozzo sfida Porto Viro | Partita speciale vogliamo dare continuità ai risultati

28 nov 2025

La Virtus Aversa si prepara alla trasferta di Porto Viro, in programma domenica alle ore 18 al PalaSport della città in provincia di Rovigo. A presentare la sfida è l’ex di turno, Nicola Tiozzo, che non nasconde l’emozione per il ritorno “a casa” e parla dell’entusiasmo che la squadra sta vivendo. 🔗 Leggi su Today.it

