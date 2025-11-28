Violet Charity Gala musica e solidarietà a Torre del Greco

Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’“Hotel Sakura” di Torre del Greco  l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv un’idea della giornalista e conduttrice televisiva  Magda Mancuso  che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista  Diego Paura,  l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. L’evento vanta il patrocinio della Città di Torre del Greco. La serata, che sarà presentata dalla stessa Magda Mancuso e dal conduttore Rai Beppe Convertini, prevede l’assegnazione di quattro premi alla carriera, realizzati dal maestro scultore e ceramista Michele De Chiara: al già campione del mondo e campione olimpico  Patrizio Oliva,  all’attore  Davide Marotta, all’attrice-cantante  Marianna Mercurio  e al cantante  Rosario Miraggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

