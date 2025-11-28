Violenza sulle donne i primi dati 2025 | colpite 6,4 milioni di italiane

Istat: in aumento i casi tra le giovani, ma cresce la consapevolezza. Il report preliminare dell'indagine "Sicurezza delle donne" prodotto dall'Istat. L'Istat ha diffuso le prime stime 2025 dell'indagine "Sicurezza delle donne", lo strumento che misura la violenza maschile contro le donne, comprese le aggressioni mai denunciate alle autorità. Si tratta di una rilevazione armonizzata a livello internazionale, prevista dalla Legge 532022 e dalla Convenzione di Istanbul. La nuova edizione dell'indagine, avviata nel 2025, è ancora in corso per la parte dedicata alle donne straniere; i risultati completi saranno pubblicati nel 2026.

