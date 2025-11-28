Violenza di genere | l’abbraccio collettivo della Puglia A Lecce flashmob e musica
LECCE – Un filo rosso ha unito questa mattina l’intera Puglia, da Foggia a Lecce, passando per Bari e la Bat. Non solo un simbolo, ma una mobilitazione concreta organizzata dalla rete dei Comitati unici di garanzia (Cug) pugliesi per tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere. Nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
