Violenza a scuola condanna esemplare a Torino | oltre 3 anni di reclusione alla 14enne che incise una V sul volto della coetanea con un accendino
Condanna esemplare a Torino per la 14enne che incise una "V" sul volto della rivale con un accendino: il Tribunale ha inflitto 3 anni e 7 mesi di reclusione, superando le richieste dell'accusa. La sentenza applica il Codice Rosso per la brutalità dell'agguato mosso da gelosia, negando alla minore la possibilità di accedere alla giustizia riparativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
