Viola di pregio rubata a Viterbo arrestato 47enne e refurtiva recuperata | quanto vale lo strumento

Arrestato a Viterbo un tunisino di 47 anni per furto aggravato: aveva rubato una viola di pregio da un negozio in centro. Strumento restituito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Viterbo, trovato in possesso di una viola musicale di pregio provento di furto - Nei giorni scorsi, gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato della Questura di Viterbo , impegnati in servizio di controllo del territorio,. Come scrive virgilio.it

