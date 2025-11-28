Villa Corio Penati ha aperto le porte al futuro di Fondazione BCC Milano

A Villa Corio Penati, in Cernusco sul Naviglio, Fondazione BCC Milano ha aperto le porte della sua sede. Tra i saloni affrescati e i soffitti settecenteschi, memoria e futuro si sono incontrati, dando vita a uno spazio dove dialogo, creatività e responsabilità condivisa diventano protagonisti. L’inaugurazione, che ci emoziona di aver curato, non è stata solo un momento istituzionale: è stata una celebrazione accogliente e coinvolgente del territorio e dei valori che Fondazione BCC Milano intende promuovere. Dopo i saluti del Presidente Giuseppe Maino, del Segretario Generale Eugenio Comincini e la benedizione degli spazi, gli ospiti hanno potuto visitare gli ambienti e gli uffici, in un clima di convivialità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it